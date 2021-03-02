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вторник, 02 марта 2021 20:42

В США опубликовали санкционный список российских чиновников

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В США опубликовали санкционный список российских чиновников
Минфин США опубликовал санкционный "список Навального". Фото: Reuters

В США опубликовали список россиян, против которых ввели санкции из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Так, в черный список попали 7 чиновников, сообщается на сайте Минфина США.

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Среди них:

- глава ФСБ Александр Бортников,

- глава ФСИН Александр Калашников,

- генпрокурор Игорь Краснов,

- заместитель министра обороны Павел Попов,

- заместитель министра обороны Алексей Криворучко,

- первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко,

- глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Администрация президента США Джозефа Байдена объявила о новых санкциях в отношении России в ответ на отравление и заключения российского оппозиционера Алексея Навального.

Санкции США, как указано, касающиеся российских официальных лиц и российского исследовательского центра, которые попали под санкции Евросоюза в октябре прошлого года в связи с отравлением Навального.

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Дата
02
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