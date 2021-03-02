В США опубликовали санкционный список российских чиновников

В США опубликовали список россиян, против которых ввели санкции из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Так, в черный список попали 7 чиновников, сообщается на сайте Минфина США.
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Среди них:
- глава ФСБ Александр Бортников,
- глава ФСИН Александр Калашников,
- генпрокурор Игорь Краснов,
- заместитель министра обороны Павел Попов,
- заместитель министра обороны Алексей Криворучко,
- первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко,
- глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.
Администрация президента США Джозефа Байдена объявила о новых санкциях в отношении России в ответ на отравление и заключения российского оппозиционера Алексея Навального.
Санкции США, как указано, касающиеся российских официальных лиц и российского исследовательского центра, которые попали под санкции Евросоюза в октябре прошлого года в связи с отравлением Навального.
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