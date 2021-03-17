В США обстреляли спа-салоны: погибли 8 человек

21-летнего Роберта Аарона Лонга подозревают в нападениях на спа-салоны в США. Фото: technotrenz.com

В американском штате Джорджия во время стрельбы в трех спа-салонах погибли восемь человек. Еще один - пострадал.

Первое нападение произошло в округе Чероки. Там огнестрельные ранения получили пять человек, двое из которых погибли на месте, а еще трое были госпитализированы. Впоследствии двое пострадавших скончались в больнице, сообщает CNN.

Правоохранители считают, что стрельбу в заведении открыл 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока. Его арестовали спустя примерно три с половиной часа после совершения преступления.

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Еще две стрельбы произошли в городе Атланта в учреждениях Gold Spa и Aroma Therapy Spa, расположенных рядом. Известно, что в одном из салонов неизвестный убил трех женщин, в другом — одну. Погибшие были азиатками.

Правоохранители изучают вероятность связи между преступлениями. Спа-салоны в Чероки расположены примерно в 40 километрах от мест стрельбы в Атланте, которые произошли примерно через час.

Ранее в американском штате Луизиана неизвестный открыл огонь в оружейном магазине в Новом Орлеане. В результате стрельбы погибли три человека, еще двое — пострадали.