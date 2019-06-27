В США неизвестные расстреляли семерых человек

Двое из семи пострадавших находятся в критическом состоянии. Фото: WSB-TV

В США в городе Атланта неизвестные устроили стрельбу на улице, семь человек получили огнестрельные ранения.

Злоумышленники стреляли из проезжающего автомобиля. Об этом сообщает местный телеканал WSB-TV.

"Только что получила обновленную информацию от полиции и узнала, что в еще одного человека выстрелили утром в ходе стрельбы из проезжающего мимо автомобиля, в результате чего общее количество (пострадавших, - ред.) увеличилось с шести до семи. Двое остаются в критическом состоянии" , - рассказала репортер телеканала Лорен Позен.

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В полиции отмечают, что велась прицельная стрельба, всего было произведено около десяти выстрелов. Злоумышленники скрылись с места происшествия на двух автомобилях.

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