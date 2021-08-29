В США назвали главные угрозы для страны

Они связаны с ИГИЛ или Аль-Каидой. Фото: Reuters

Федеральные власти США готовятся к внутренним атакам со стороны исламских группировок после массовой эвакуации из Афганистана граждан США и помогавших им афганцев. Об этом сообщает CNN. Говоря об угрозах, министерство внутренней безопасности США выделило три основные. Они связаны с ИГИЛ или Аль-Каидой.

Во-первых, как отметили чиновники, определенную угрозу представляют беженцы, прилетевшие в Штаты из Кабула. И хотя их проверяют органы внутренней безопасности, ФБР, чиновники не исключают, что под видом беженцев в страну уже могли проникнуть террористы. В то же время они отмечают, что за все время проверок "только малая часть афганцев вызвали подозрение у ФБР".

Второй угрозой власти США называют "воодушевление талибами". Там не исключают, что ситуация в Афганистане может "подтолкнуть тех приверженцев радикальных исламистских взглядов, которые уже живут в США, к неким действиям".

Наконец, в Штатах заявляют об угрозе для самих беженцев. по мнению федералов, в стране могут возникать конфликты на религиозной и этнической почве, когда местные жители будут нападать на тех, кто приехал из Афганистана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новое нападение на аэропорт Кабула "весьма вероятно" в течении 24-36 часов - Байден

Американская армия в Афганистане нанесла воздушный удар в Кабуле. Так ответили на теракт и ИГИЛа.