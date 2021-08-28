Террориста уничтожили, о жертвах среди гражданских не знаем - американцы отомстили и ИДИЛ

Террориста уничтожили беспилотником Фото: Getty Images

Американская армия в Афганистане нанесла воздушный удар в Кабуле. Так ответили на теракт и ИЛИЛа.

С помощью беспилотника военные США убили "планировщика" террористической группировки "Исламское государство в Хорасане".

"Мы провели сегодня общую антитеррористическую операцию против планировщика и деловые. Беспилотный авиаудар произошел в провинции Нангархар в Афганистане. Есть первые признаки того, что мы убили цель. Мы не знаем жертв среди гражданского населения", - сообщил капитан Билл Урбан, USN, представитель Центрального командования США, говорится на сайте Центрального командования США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теракт в Кабуле: обновили статистику погибших

В районе аэропорта в Кабуле 26 августа состоялось два взрыва. Один - из-за террориста-смертника, другой организовали в отеле. В результате погибли почти 200 человек. 13 из них - американских военных, два взрослых британцы и один ребенок другого британского гражданина. На себя ответственность за это взял и ИЛИЛ.

Президент США после теракта Джо Байден пообещал отомстить за нападение в Кабуле 26 августа.