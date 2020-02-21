В США назначили прокурора по делам Украины

Ричарда Донохью назначили прокурором по Украине. Фото: Факты

Прокурор Ричард Донохью будет координировать и оценивать существующие вопросы, а также расследовать и решать любые другие, касающиеся Украины. Соответствующее поручение ему предоставило Министерство юстиции США.

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович подала в отставку из Госдепа, сообщает CNN.

Это назначение потенциально предоставляет генеральному прокурору США Уильяму Барру больше возможностей отслеживать расследования, которые могут быть "политически болезненными для власти".

Сейчас пока непонятно, какие именно дела попадут под компетенцию Донохью, но теперь, вопросы, касающиеся Украины, должны быть направлены в офис Донохью "для расследования и надлежащего разбирательства". Кроме того, он имеет право начать новые расследования или обрабатывать уже существующие, расширяя их.

"Донохью уже" занимается некоторыми вопросами, связанными с Украиной", - сказал заместитель генерального прокурора Джеффри Розен.

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Ричард Донохью ранее был помощником прокурора США в Бруклинском офисе, который был назначен на должность бывшим генпрокурором Джеффом Сешнс в 2018 году.