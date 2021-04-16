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пятница, 16 апреля 2021 03:45

В США начали проверять российские компании

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В США начали проверять российские компании
Минюст США взялся за российские компании. Фото: Unsplash

Минюст США начал проверку десятка российских компаний, которые могут угрожать американским цепочкам поставок.

Следователи будут искать связь между конкретной компанией и российскими спецслужбами - при оценке, представляет ли компания угрозу. рассказал помощник генерального прокурора Джон Демерс в Reuters.

По его словам, также будут изучены иностранные компании, у которых есть бэк-офисы в России.

Чиновник отказался сообщить, какие именно компании изучает Минюст.

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По его словам, расследование находится на ранней стадии и может длиться месяцы. Демерс отметил, что "мы приступили к первому этапу анализа".

Процесс проверки может привести к тому, что данные по некоторым российских компаний будут переданы в Министерство торговли для "дальнейших мер".

Соединенные Штаты ввели новые санкции против 32 субъектов и физических лиц России за попытки повлиять на президентские выборы в 2020 году.

Под санкции попали 6 российских технологических компаний, которые, по данным США, оказывают поддержку российским спецслужбам

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