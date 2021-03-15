В США на вечеринке произошла стрельба: есть погибшие и пострадавшие

Неизвестный открыл огонь после ссоры с другими людьми на вечеринке. Фото: Unsplash

Два человека погибли, 13 пострадали в результате стрельбы на вечеринке в воскресенье ночью в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.

По сведениям телеканала, неизвестный открыл огонь после ссоры с другими людьми на вечеринке около 4:41 по местному времени (11:41 по времени Киева).

Два человека погибли на месте, еще 13 человек в возрасте от 20 до 44 лет получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

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