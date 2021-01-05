В США можно получить вакцину от коронавируса в супермаркете

Теперь студент надеется получить вторую дозу вакцины в конце января. Фото: pixabay

В США в одном из супермаркетов случайно вакцинировали от коронавируса студента юридического факультета из Вашингтона.

На прошлой неделе Дэвид Макмиллан с другом пошли в магазин Giant Food. Ребятам в аптеке супермаркета предложили сделать укол, передает "Новое время".

По словам Макмиллана, ему с другом вкололи вакцину, потому что медработники, которые входят в группу риска и должны ее получить, не пришли на прививку. Речь идет о вакцине компании Moderna, которая должна храниться при очень низких температурах. Если ее убрать из холодильника и проколоть крышку, то препарат быстро портится.

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"Важно, чтобы, когда циркулирует так много дезинформации, чтобы люди видели, что это хорошо, это положительно. Мы должны быть взволнованы возможностью справиться с пандемией", - сказал Макмиллан.

Теперь студент надеется получить вторую дозу вакцины в конце января.

В супермаркете Giant заявили: "Вакцина Moderna ценная и спасает жизни, и мы счастливы, что не потратили ее впустую".

В Португалии умерла 41-летняя педиатр после того, как ей сделали прививку от Covid-19 вакциной американской фармацевтической компании Pfizer. Женщина работала в институте онкологии в Порту Сони Асеведо. Ее не стало 1 января - через 48 часов после укола. У нее осталось двое детей.