Педиатр умерла после прививки вакциной Pfizer

В Португалии 41-летняя педиатр умерла после прививки от Covid-19 вакциной американской фармацевтической компании Pfizer. Фото: pixabay.com

В Португалии умерла 41-летняя педиатр после того, как ей сделали прививку от Covid-19 вакциной американской фармацевтической компании Pfizer.

Женщина работала в институте онкологии в Порту Сони Асеведо. Ее не стало 1 января - через 48 часов после укола. У нее осталось двое детей. Об этом сообщает газета Correio da Manha со ссылкой на заявление отца умершей.

У женщины не было проблем со здоровьем. А после не было никаких симптомов, уверяет ее отец.

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"Новогоднюю ночь провели с нами, и все прошло хорошо. Я не знаю что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери", - добавил собеседник.

Для выяснения причин смерти специалисты проведут вскрытие тела.

В декабре в США умерли 6 добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса Pfizer. 2 погибшим ввели настоящий препарат, а другим - плацебо. Все погибшие участники были старше 55 лет и имели проблемы со здоровьем.