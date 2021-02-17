В США бушуют аномальные снегопады

В результате снегопадов десятки людей умерли и пострадали, миллионы остались без света. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки бушуют аномальные снегопады.

Зимний циклон унес уже 23 жизни. Об этом сообщает Апостроф.

"В Северной Каролине 3 людей нашли мертвыми после того, как приморским городом пронесся торнадо. В Техасе 4 человека погибли, когда пытались зажечь камин", - говорится в сообщении.

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Гололед на дорогах вызвал многочисленные ДТП. В больницах оказались 120 американцев.

В Техасе больше 3 млн человек остались без света. В Чикаго, где выпало полметра снега, отменили школьные занятия.

Кроме этого, из-за непогоды в ряде штатов пришлось отложить вакцинацию.

В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. Апрель и май будут "экстремальные" - будет много дождей.