В США бушуют аномальные снегопады

В Соединенных Штатах Америки бушуют аномальные снегопады.
Зимний циклон унес уже 23 жизни. Об этом сообщает Апостроф.
"В Северной Каролине 3 людей нашли мертвыми после того, как приморским городом пронесся торнадо. В Техасе 4 человека погибли, когда пытались зажечь камин", - говорится в сообщении.
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Гололед на дорогах вызвал многочисленные ДТП. В больницах оказались 120 американцев.
В Техасе больше 3 млн человек остались без света. В Чикаго, где выпало полметра снега, отменили школьные занятия.
Кроме этого, из-за непогоды в ряде штатов пришлось отложить вакцинацию.
В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. Апрель и май будут "экстремальные" - будет много дождей.
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