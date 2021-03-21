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воскресенье, 21 марта 2021 22:20

В США 6-летний ребенок предстал перед судом за сорванный тюльпан

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В США 6-летний ребенок предстал перед судом за сорванный тюльпан

В американском штате Северная Каролина перед судом предстал шестилетний мальчик. Ему предъявлены обвинения в нанесении ущерба имуществу из-за срывания тюльпана на клумбе в соседском саду неподалеку от автобусной остановки.

Об этом сообщают местные издания Winston-Salem Journal и WECT. По словам адвоката шестилетнего мальчика (его имя не разглашается) Джули Бойер, подзащитный, учитывая его возраст, не мог долго сосредотачиваться на слушаниях. Поэтому во время судебного процесса ему выдали раскраску и восковые карандаши.

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Судья, однако, решил закрыть дело, когда узнал, что мать мальчика не смогла по уважительным причинам присутствовать на подготовительном заседании.

В Гонконге приговорили к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы каждого из 3-х бандитов, которые в начале пандемии, угрожая ножами, украли сотни рулонов туалетной бумаги.

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