В спортзалах запретили быструю музыку

Девушка занимается в спортзале в Сеуле / Getty Images

В спортзалах столицы Южной Кореи Сеула и его окрестностях запретили воспроизводить музыку с темпом выше 120 ударов в минуту. Беговые дорожки будут ограничены максимальной скоростью 6 км/ч.

Представители здравоохранения заявляют, что ограничения не позволят людям дышать слишком быстро и брызгать потом друг на друга. Это, в свою очередь, должно препятствовать распространению Covid-19. Южная Корея борется с новой вспышкой болезни. Об этом пишет ВВС.

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Людям также разрешат проводить только два часа за раз в закрытых помещениях для занятий спортом и там нельзя принимать душ. Все спортивные сооружения должны закрываться до 22:00. Этот шаг поставлен под сомнение владельцами спортзалов.

Владеющий тренажерным залом в Сеуле Кан Хён Ку спрашивает, есть ли какое-либо доказательство, что выбор между музыкой влияет на распространение вируса. Он также говорит, что многие используют собственные наушники. Но официальные лица говорят, что эти меры помогают предотвратить полное закрытие спортзалов.

Эксперты говорят, что трудно определить, сколько людей за время пандемии заразились в спортзалах. Данные из Великобритании за прошлый год позволяют предположить, что они не были значительными очагами заражения.

Даже умеренные упражнения, такие как бег трусцой, лучше сочетать с песнями со скоростью 120-140 ударов в минуту, в то время как интенсивные тренировки требуют еще более быстрой музыки.

Ограничения для спортзалов в Сеуле являются частью мер, введённых в регионе в понедельник и рассчитанных на две недели. Сборы ограничены до 4 ч., а после 18:00 до 2 ч. Ночные клубы и бары также должны быть закрыты, а школы переведут занятия онлайн.

Физическая нагрузка для организма, которую правильно подобрали, поможет телу хорошо выглядеть и удерживать эмоциональную стабильность. Тренировка на выносливость - эффективные нагрузки в борьбе со стрессом. Одним из самых доступных видов является бег, для которого не требуется абонемент в спортзал или оборудование. Следует постепенно увеличивать скорость и дистанцию.