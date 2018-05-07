В случае смерти Маккейна, Трампа на похороны не пригласят

81-летний сенатор Маккейн неоднократно критиковал политику действующего президента США. Фото: www.slate.com

Семья американского сенатора Джона Маккейна в случае его смерти планирует пригласить на похороны вице-президента США Майка Пенса, а не президента Дональда Трампа.

81-летний сенатор Маккейн неоднократно критиковал политику действующего президента США, - пишет "Укринформ".

Близкие Маккейна сообщили Белому дому, что их план по похоронам сегодня предусматривает пригласить вице-президента Майка Пенса принять участие в службе, которая состоится в Вашингтонском кафедральном соборе, но не президента Трампа, с которым у Маккейна сложные отношения.

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Официальной информации о состоянии здоровья Джона Маккейна нет. По нескольким косвенным признакам он очень тяжелый. В июле 2017 у Маккейна диагностировали рак мозга, причем агрессивную его форму - глиобластому. По словам сенатора, врачи дали "очень плохой прогноз".

Американского сенатора Джона Маккейна положили в госпиталь.Там он проходит реабилитации после противораковой терапии.В госпитале Walter Reed Маккейн восстанавливается после прохождения курса радио- и химиотерапии, которую получал в Вашингтоне.