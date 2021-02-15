В словацких Татрах погибли двое альпинистов

Снежная лавина сошла с горы Копа Кондрацкая. Фото:Gazeta.pl.

Снежная лавина, сошедшая в субботу с горы Копа Кондрацкая, накрыла трех польских горнолыжных альпинистов в словацких Татрах.

В результате два человека погибли, а третий спасся самостоятельно, передает Gazeta.pl.

Как сообщается, спасшийся человек вызвал на помощь словацких спасателей.

Поисковая операция, к которой были привлечены 14 спасателей с собаками, началась в субботу вечером и завершилась в воскресенье выявлением тел погибших.

На французском горнолыжном курорте в Валь д'Изер в Альпах, сошла лавина. В результате стихии погибли 42 человека.