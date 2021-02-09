Лавина похоронила десятки людей на горнолыжном курорте

В поисках выживших после схода лавины / Local News

10 февраля 1970-го на французском горнолыжном курорте в Валь д'Изер в Альпах, сошла лавина. В результате стихии погибли 42 человека. Преимущественно молодые лыжники. Эта катастрофа была худшым таким событием в истории Франции.

Курорт в Валь д'Изер был под управлением некоммерческой молодёжной организации и привлекал многих молодых любителей лыжного спорта. Утром 10 февраля большинство гостей завтракали в большом зале с видом на гору. Внезапно раздался звук, похожий на взрыв, и примерно 77 тыс. кубов снега хлынули с горы. Трех рабочих, которые были на холме, смело и они сразу погибли.

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У молодых людей в отеле было мало времени, чтобы среагировать. Снег разбил большие окна отеля и засыпал людей внутри. Некоторых выбросило в коридоры и через окна. Снег засыпал подъезд к гостинице. В некоторых местах достигал высотой более 90 м.

39 человек в отеле погибли, еще 60 получили серьезные травмы. Президент Франции Жорж Помпиду объявил это национальной трагедией, а власти распорядились об эвакуации жителей из других курортов региона.

Это оказалось разумным шагом, потому что в следующие несколько дней последовали другие лавины. Фактически, через 2 дня на заброшенный отель в Валь д'Изер сошла еще одна лавина.