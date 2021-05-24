Близ Барселоны в скульптуре динозавра нашли труп мужчины. Фото: reddit.com

В Испании в пригороде Барселоны в статуи динозавра обнаружили тело мужчины.

Семья покойного 40-летнего испанца за несколько часов до этого сообщила представителям правоохранительных органов об его исчезновении. Об этом сообщает Newsweek.

Скульптура была размещена возле кинотеатра в качестве рекламы. Тело случайно заметили прохожие и вызвали на место происшествия полицейских.

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Динозавр был сделан из папье-маше, однако службе спасателей пришлось распилить скульптуру, чтобы достать труп.

Сейчас идет расследование инцидента.

В штате Мичоакан, Мексика, обнаружили автомобильный фургон, в котором лежали тела девяти человек. Среди трупов восемь мужчин и одна женщина.