В скульптуре динозавра нашли труп мужчины

В Испании в пригороде Барселоны в статуи динозавра обнаружили тело мужчины.
Семья покойного 40-летнего испанца за несколько часов до этого сообщила представителям правоохранительных органов об его исчезновении. Об этом сообщает Newsweek.
Скульптура была размещена возле кинотеатра в качестве рекламы. Тело случайно заметили прохожие и вызвали на место происшествия полицейских.
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Динозавр был сделан из папье-маше, однако службе спасателей пришлось распилить скульптуру, чтобы достать труп.
Сейчас идет расследование инцидента.
В штате Мичоакан, Мексика, обнаружили автомобильный фургон, в котором лежали тела девяти человек. Среди трупов восемь мужчин и одна женщина.
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