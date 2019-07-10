В Сибири горит 600 га леса

Горит 600 га леса. Фото: Радио свобода.

В российской Сибири объявили чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара. Огонь охватил 600 тыс. гектаров.

Критическая ситуация в Иркутской и Красноярской областях. Локализовать, или хотя бы взять спасателям огонь под контроль не удается. Огонь тушат наземным и воздушным путем.

Из соседних регионов им на помощь уже отправили армейцев, передает ТСН.

Сейчас зафиксировано 80 очагов возгораний. Ситуация в ближайшее время может ухудшаться. Официально причиной лесных пожаров спасатели называют грозы.

Innumerable forest fires in mass deforestation zone in Siberia - July 2019. #Sentinel2 pic.twitter.com/O9V0PhMFji — Kirill Bakanov (@WeatherSarov) 7 липня 2019 р.

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Сегодня в 5:44 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступил звонок. Сообщили о возгорании в частном дворе. Горела деревянная пристройка к металлического гаража.