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среда, 10 июля 2019 11:51

В Сибири горит 600 га леса

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В Сибири горит 600 га леса
Горит 600 га леса. Фото: Радио свобода.

В российской Сибири объявили чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара. Огонь охватил 600 тыс. гектаров.

Критическая ситуация в Иркутской и Красноярской областях. Локализовать, или хотя бы взять спасателям огонь под контроль не удается. Огонь тушат наземным и воздушным путем.

Из соседних регионов им на помощь уже отправили армейцев, передает ТСН.

Сейчас зафиксировано 80 очагов возгораний. Ситуация в ближайшее время может ухудшаться. Официально причиной лесных пожаров спасатели называют грозы.

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Сегодня в 5:44 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступил звонок. Сообщили о возгорании в частном дворе. Горела деревянная пристройка к металлического гаража.

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