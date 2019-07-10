В Сибири горит 600 га леса

В российской Сибири объявили чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара. Огонь охватил 600 тыс. гектаров.
Критическая ситуация в Иркутской и Красноярской областях. Локализовать, или хотя бы взять спасателям огонь под контроль не удается. Огонь тушат наземным и воздушным путем.
Из соседних регионов им на помощь уже отправили армейцев, передает ТСН.
Сейчас зафиксировано 80 очагов возгораний. Ситуация в ближайшее время может ухудшаться. Официально причиной лесных пожаров спасатели называют грозы.
Innumerable forest fires in mass deforestation zone in Siberia - July 2019. #Sentinel2 pic.twitter.com/O9V0PhMFji— Kirill Bakanov (@WeatherSarov) 7 липня 2019 р.
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Сегодня в 5:44 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступил звонок. Сообщили о возгорании в частном дворе. Горела деревянная пристройка к металлического гаража.
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