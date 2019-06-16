В штате Нью-Йорк запретили отказываться от прививок по религиозным причинам

В штате Нью-Йорк приняли закон о прививках. Фото: Рrimrep

В штате Нью-Йорк приняли закон о запрете возможности отказаться от прививок по религиозным причинам.

Закон уже вступил в силу, но у невакцинированных школьников есть 30 дней на проведение всех необходимых процедур после начала учебного года. Об этом сообщает Associated Press.

Нью-Йорк стал пятым штатом США, который ввел запрет на отказ от вакцинации по религиозным причинам. Запрет также действует в Калифорнии, Западной Вирджинии, Миссисипи и штате Мэн. Закон введен на фоне крупнейшей за 27 лет вспышки заболеваний корью. С начала 2019 зарегистрировано уже около 700 случаев, многие из которых коснулись ортодоксального еврейского сообщества в Нью-Йорке.

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В США требования, касающиеся вакцинации детей, регулируются на уровне штата. Это касается как необходимых прививок, так и возможных исключений, согласно которым родители могут отказаться от процедуры. Так, во всех 50 штатах отказаться от определенной вакцинации можно по медицинским причинам (например, при наличии аллергии на определенный компонент препарата), а вот с философских и личных причин - только в 16 лет.

С начала 2019 года в Украине заболело корью 52 034 человека. 17 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью.