В штабе Навального отказались исправить карту с "российским" Крымом

Команда российского оппозиционера Алексея Навального разместила карту России, в пределы которой включен оккупированный РФ украинский полуостров Крым. И отказалась ее исправлять.

Интерактивная карта, на которой отмечают количество людей, готовых выйти на протесты в поддержку Навального в России, размещена на новосозданном сайте "Свободу Навальному". Об этом сообщил председатель Меджлиса кримськотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Здоровье Навального в колонии ухудшается с каждым днем

По словам Чубарова, он обратился к представителю Навального Леониду Волкову с просьбой исправить ошибку, но тот отказался.

Автор: facebook.com/dogrujol В штабе Навального опубликовали карту с «российским» Крымом и отказываются исправлять

"У меня состоялся разговор с Леонидом Волковым, во время которого я объяснил неприемлемости такого действа и предложил привести границы РФ в соответствии с международно признанными границами Украины, исключив на картинке полуостров Крым с границ РФ. Господин Волков объяснил мне невозможность предложенной поправки", - отметил глава Меджлиса.

Чубаров добавил, что те, кто хотят справедливости для себя, должны прекратить "мародерствовать в чужом доме".

Сторонники осужденного российского оппозиционера Алексея Навального планируют провести самую масштабную акцию в истории современной России. На митинг собирают 500 тыс. человек.