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четверг, 25 марта 2021 07:15

В штабе Навального отказались исправить карту с "российским" Крымом

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Команда российского оппозиционера Алексея Навального разместила карту России, в пределы которой включен оккупированный РФ украинский полуостров Крым. И отказалась ее исправлять.

Интерактивная карта, на которой отмечают количество людей, готовых выйти на протесты в поддержку Навального в России, размещена на новосозданном сайте "Свободу Навальному". Об этом сообщил председатель Меджлиса кримськотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

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По словам Чубарова, он обратился к представителю Навального Леониду Волкову с просьбой исправить ошибку, но тот отказался.

Автор: facebook.com/dogrujol
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"У меня состоялся разговор с Леонидом Волковым, во время которого я объяснил неприемлемости такого действа и предложил привести границы РФ в соответствии с международно признанными границами Украины, исключив на картинке полуостров Крым с границ РФ. Господин Волков объяснил мне невозможность предложенной поправки", - отметил глава Меджлиса.

Чубаров добавил, что те, кто хотят справедливости для себя, должны прекратить "мародерствовать в чужом доме".

Сторонники осужденного российского оппозиционера Алексея Навального планируют провести самую масштабную акцию в истории современной России. На митинг собирают 500 тыс. человек.

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Дата
25
марта

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