В штабе Байдена прокомментировали слова Трампа

Клейн напомнил, что решение о том, кто будет работать в Белом доме, принимает американский народ. Фото: flickr.com

Рон Клейн, прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что выборы президента были сфальсифицированы.

В комментарии NBC он отметил, что своими заявлениями Трамп подтверждает победу Байдена. Клейн напомнил, что решение о том, кто будет работать в Белом доме, принимает американский народ.

"Twitter Дональда Трампа не оказывает Джо Байдена президентом или наоборот. Американский народ это сделал", - заявил Клейн.

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Действующий президент США Дональд Трамп признал победу своего конкурента-демократа Джо Байдена. При этом отметил, что тот "победил, потому что выборы были сфальсифицированы".