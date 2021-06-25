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пятница, 25 июня 2021 08:18

В школе боевых искусств сгорели 18 человек

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В школе боевых искусств сгорели 18 человек
В тренировочном центре в китайском городе Шанцю возник пожар. 18 погибших. Фото: pixabay.com

В китайском городе Шанцю утром в пятницу, 25 июня, вспыхнул пожар в тренировочном центре.

Погибли 18 человек. Еще 16 получили ранения. Об этом сообщает телеканал CGTN.

"Пожар по неустановленной причине вспыхнул во время утренней тренировки в зале боевых искусств уезда Чжечен городского округа Шанцю провинции Хэнань", - говорится в сообщении.

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По данным телеканала, пожар уже потушен. Полиция задержала руководителя учреждения. Возраст жертв и обстоятельства трагедии пока не раскрываются.

На место событий прибыли представители региональной и местной власти.

В городе Пешавар на севере Пакистана прогремел взрыв в исламской семинарии. Семь человек погибли и 123 получили ранения. Взрыв произошел во время первого урока.

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Дата
25
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