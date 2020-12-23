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среда, 23 декабря 2020 16:09

В сеть выложили интимные фото любовницы короля

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В сеть выложили интимные фото любовницы короля
Сининат Вонгваджирапакди в кабине истребителя / Thaipost

Сотни интимных фото любовницы короля Таиланда Сининат Вонгваджирапакди украли из ее личного телефона и выставили онлайн ее противники.

Хакеры похитили примерно 1450 селфи Сининат, многие из которых имеют откровенный сексуальный характер. Об этом пишет The Independent.

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Частные фотографии получили также критики тайского короля - британский журналист Эндрю Макгрегор Маршалл и академик Павин Чачавалпонгпуну. Последний живет в Японии, и против него в Таиланде возбуждено уголовное дело за критику монархии.

"Фото явно сделаны из личных телефонов Сининат. Большинство селфи. Десятки откровенны. Кажется, она делала эти откровенные фото себя, чтобы отправить их королю Ваджиралонгкорну", - написал Маршалл.

35-летняя Вонгваджирапакди, широко известная как Кои, закончила Армейский медицинский колледж 2008 года и военные курсы боевых искусств, боевых действий в джунглях и ночного парашютного спорта. Она служила в королевском отряде охраны, достигнув звания генерал-майора. Стала королевской любовницей на 67-летие монарха в июле 2019-го. Впоследствии ее лишили звания при королевском дворе - через 3 месяца после бракосочетания короля на 4-й жене.

Кои лишили титула и воинских званий, обвинили в нелояльности монарху и стремлении подорвать положение его жены. Ее посадили в тюрьму. Однако в сентябре 2020-го любовницу освободили из тюрьмы, где провела 10 месяцев, и признали незапятнанной. Фото обнародовали перед ее выходом на свободу.

Возвращение любовницы встретило резкое сопротивление со стороны фракций, которые поддерживают королеву, пишет Маршалл. Он добавляет, что, вероятно, фото Кои попали в сеть в попытке дискредитировать ее возвращение как любовницы короля.

Обе, любовница и жена, служили в армии и умеют водить военную технику. Сининат - военный пилот. Жена работала бортпроводником в Thai Airways. Сининат - военной медсестрой. В 68-летнего короля семеро детей от 3 предыдущих браков. Все закончились разводом.

В то же время в Таиланде продолжаются массовые антиправительственные протесты. Одно из главных требований участников - реформа монархии. Митинги начались после того, как избранному в марте 2019-го премьеру Прают Чан Оча продлили полномочия на 4 года. Самая крупная акция состоялась 16 августа - около 10 тыс. тайцев собрались возле монумента демократии в Бангкоке. Они до сих пор требуют демократических реформ, изменений в конституцию, написанной военными, установление конституционной монархии, и роспуска парламента.

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