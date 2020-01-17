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пятница, 17 января 2020 02:53

В Сенате США началась процедура импичмента Трампа

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В Сенате США началась процедура импичмента Трампа
Председатель Верховного суда Джон Робертс принял присягу перед сенаторами. Фото: REUTERS

В Сенате США в четверг, 16 января, официально начался процесс импичмента президента Дональда Трампа.

Глава группы менеджеров по импичменту - конгрессмен-демократ Адам Шифф зачитал оба пункта обвинения против Трампа: злоупотребление служебными полномочиями и препятствование работе Конгресса, передает dw.com.

"Дональд Трамп злоупотребил властью президента", - заявил Шифф, указав, что Трамп принуждал правительство Украины к вмешательству в предстоящие президентские выборы в США и тем самым нарушил президентскую присягу.

Позднее, по словам Шиффа, Трамп препятствовал Палате представителей Конгресса США в проведении расследования по данному делу. Временный председатель Сената Чак Грэссли привел к присяге председателя Верховного суда Джона Робертса, который будет председательствовать на процессе в Сенате по делу об импичменте.

Решение об импичменте Трампа будут принимать 100 сенаторов, которые на процессе будут выполнять роль присяжных.

Рассмотрение конкретных обвинений против Дональда Трампа начнется во вторник, 21 января.

Демократы обвиняют президента в том, что он добивался от Украины проведения расследования в отношении своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и с целью оказания давления на Киев приостановил военную помощь Украине на сумму в 391 млн долларов.

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В декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Решение Палаты представителей должен теперь утвердить Сенат, где большинство у представителей Республиканской партии. Ожидается, что слушания в Сенате начнутся в январе.

Для принятия решения нужно две третьих голосов сенаторов (не менее 67). Если в Сенате не наберется необходимого числа голосов, Дональд Трамп сохранит свой пост. А в случае поддержки Сенатом импичмента Трампа, главой государства станет нынешний вице-президент Майк Пенс.

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