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воскресенье, 06 мая 2018 00:31

В российском Ноябрьске горит ТЦ

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В российском Ноябрьске горит ТЦ
В ТЦ РФ снова вспыхнул пожар. Фото: tvzvezda.ru

В российском Ноябрьске вспыхнул крупный пожар в торговом центре "Семья". Площадь возгорания увеличилась до 2 тысяч квадратных метров.

По информации МЧС, пожар уже локализован. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщают "Вести".

Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в субботу, 5 мая. Площадь пожара составляла 2,2 тысячи квадратных метров.

В момент возгорания посетителей в торговом центре не было, а находившийся в здании сторож успел эвакуироваться.

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В Кемерово 25 марта произошел пожар в 4-этажном торговом центре "Зимняя вишня". В результате погибли 64 человека, из них 41 ребенок. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому сотрудникам торгового центра пришлось самим сообщать в 4-этажном торговом центре "Зимняя вишня" посетителей. Некоторые из них оказались отрезанными от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные. Один из свидетелей заявил, что причиной пожара мог стать поджог.

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