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вторник, 17 сентября 2019 05:09

В российском центре вирусологии, где хранится Эбола, произошел взрыв

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В российском центре вирусологии, где хранится Эбола, произошел взрыв
В России прогремел взрыв в центре, где хранятся опасные вирусы. Фото: Обозреватель

В научном центре вирусологии "Вектор", что в Новосибирске прогремел взрыв.

Там собрана одна из самых полных в мире коллекций опасных вирусов, сообщает Роспотребнадзор.

Взрыв произошел на пятом этаже шестиэтажного лабораторного корпуса. Якобы взорвался газовый баллон, после чего начался пожар.

Пострадал один рабочий. Его госпитализировали с ожогами второй и третьей степени.

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В Роспотребнадзоре уверяют, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ. Поэтому угрозы нет.

Центр вирусологии "Вектор" был основан в 1974 году. Во времена СССР там велась разработка биологического и бактериологического оружия, а также средств защиты от него. "Вектор" - одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. Также там хранится и вирус лихорадки Эбола.

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