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среда, 24 ноября 2021 18:36

В России зарегистрировали Covid-вакцину "Спутник М" для детей

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В России зарегистрировали Covid-вакцину &quot;Спутник М&quot; для детей
Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков 12-17 лет. Фото: pixabay.com

В среду, 24 ноября, министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса для детей.

Ее назвали "Спутник М", передает ТАСС.

"Сегодня получили разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции. Вакцина регистрирована, можем поделиться этим радостным фактом", - сказал заместитель директора национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов.

Covid-препарат предназначен для детей от 12 до 17 лет. Будут вакцинировать несовершеннолетних с согласия родителей или самого ребенка, если ему уже исполнилось 15 лет.

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11 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса в мире. Речь идет о вакцине, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалии. По словам главы Кремля, одна из его дочерей на тот момент уже получила эту вакцину.

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24
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