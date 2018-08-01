В России закрыли британское консульство

Великобритания официально закрыла генеральное консульство в российском Санкт-Петербурге.
"Это мера, которую, к сожалению, применило к нам правительство России после инцидента в Солсбери", - сообщило консульство в Facebook.
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4 марта в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломата. РФ ответила тем же.
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