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среда, 05 июня 2019 18:04

В России выпустят свою версию сериала о Чернобыле

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В России выпустят свою версию сериала о Чернобыле
Сериал отсняли еще в 2015 году, но в эфир выпустят в 2019 году. Фото: lime.apostrophe.ua

Россияне выпустят собственную версию событий в Чернобыле. Сериал о событиях 1986 года сняли еще 2015-го.

В эфир решили выпустить сейчас, на волне популярности американского сериала канала НВО.

Сюжет крутится вокруг детективной истории о советском КГБисте. В Припять его прислали, чтобы обезвредить американского шпиона.

Съемки проходили в Беларуси. Главную роль исполнил актер Игорь Петренко.

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Жители постсоветских стран, которые сейчас с ужасом смотрят сериал "Чернобыль" от HBO, воспринимают аварии на Чернобыльской АЭС, как иностранцы, так как они также не знали правды о случившемся.

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Дата
05
июня

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