В России вертолет с 16 людьми упал в озеро: его нашли на глубине 110 м

На Камчатке вертолет упал в озеро. На борту находились 16 человек. Фото: ТАСС

В России вертолет Ми-8 упал в озеро Курильское на Камчатке. Глубоководные аппараты Министерства обороны РФ обнаружили воздушное судно на глубине 110 м.

Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пишет ТАСС.

"Пришла информация, что вертолет обнаружили. Он находится на глубине 110 метров. У него отломана хвостовая часть, остальная часть корпуса осталась целой", - прокомментировал Солодов.

Вертолет летел маршрутом поселок Николаевка - озеро Курильское - вулкан Ходутка. На борту Ми-8 находились 16 человек. Восемь из них спасли. Их состояние удовлетворительное. Среди спасенных двое членов экипажа - Марат Маднев и Яков Медведев. Судьба еще восьми остается неизвестной.

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На месте инцидента работают 15 спасателей и три глубоководных аппарата. Причиной падения вертолета назвали отказ двигателя и ошибку пилотирования.

16 июля на связь не вышел российский пассажирский самолет Ан-28 с 17 пассажирами на борту. Он исчез с радаров в Томской области. Через полчаса после исчезновения самолета его нашли. Лайнер совершил аварийную твердую посадку.