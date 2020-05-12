В России в реанимации сгорели пациенты с Covid-19

Пожар в российской больнице: 150 человек эвакуированы с шестого этажа. Фото: https://pixabay.com

В Санкт-Петербурге рано утром вспыхнул пожар в больнице Святого Георгия. В середине марта клинику перепрофилировали под пациентов с Covid-19.

Возгорание произошло на шестом этаже, в отделении реанимации, на площади примерно 10 кв. м. По данным МЧС, эвакуированы 150 человек. Многих разместили на первом этаже. Информация о погибших и пострадавших уточняется, пишет ТАСС.

Возгорание произошло около 6 утра, дым был виден уже снаружи. Это весь 6-й этаж, отделение реанимации. По предварительной информации, возгорание произошло из-за аппарата ИВЛ. Скорее всего, он был неисправен. Сведения о пострадавших уточняются. Всего 150 человек эвакуированы с шестого этажа.

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К месту прибыли пожарные, 75 пожарных пустили в больницу. Эта больница была одной из первых перепрофилирована под работу только с коронавирусом, сюда нельзя входить, здесь только принимают передачи для больных. Врачи работали круглосуточно, не выходя из палат. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности и неосторожности.

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