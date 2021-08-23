В России в небо подняли флаг Украины

В московское небо запустили украинский флаг. Фото: Скриншот

В столице России в День государственного флага Украины подняли сине-желтый символ свободы.

Видео запуска в московское небо украинского флага пользователи опубликовали в социальных сетях.

На роликах видно, как в Москве на фоне Кремля в небо на воздушных шарах поднимается флаг Украины.

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Позже неизвестные запустили еще один флаг, но уже рядом с бизнес центром "Москва-Сити". Кто именно запустил флаг и угрожает ему что-то за это, неизвестно.

23 августа в Украине отмечают День государственного флага. В Киеве подняли самый большой флаг в Украине. Его на флагшток подняли ветераны АТО и ООС.