В России ускорилась инфляция

Годовая инфляция в России ускорилась.

В январе она составляла 8,73%, в феврале 9,15%, сообщает Росстат.

Продукты в России подорожали за год на 11,46%. Непродовольственные товары – на 8,96%, услуги – на 6,1%.

С 26 февраля по 4 марта инфляция подскочила до 2,22%. Легковые автомобили подорожали на 15-17%, телевизоры – на 15%, смартфоны – на 9,6%.

Продовольствие за это время подорожало на 0,83%, зарубежный туризм – более чем на 28%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Санкционное меню еще большое. Россия должна обнулиться" – чем США ударили по РФ

Эксперты Bloomberg ранее говорили, что всплеск инфляции в России будет среди самых высоких в мире с начала столетия.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.