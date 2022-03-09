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среда, 09 марта 2022 20:43

В России ускорилась инфляция

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В России ускорилась инфляция

Годовая инфляция в России ускорилась.

В январе она составляла 8,73%, в феврале 9,15%, сообщает Росстат.

Продукты в России подорожали за год на 11,46%. Непродовольственные товары – на 8,96%, услуги – на 6,1%.

С 26 февраля по 4 марта инфляция подскочила до 2,22%. Легковые автомобили подорожали на 15-17%, телевизоры – на 15%, смартфоны – на 9,6%.

Продовольствие за это время подорожало на 0,83%, зарубежный туризм – более чем на 28%.

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Эксперты Bloomberg ранее говорили, что всплеск инфляции в России будет среди самых высоких в мире с начала столетия.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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