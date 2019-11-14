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четверг, 14 ноября 2019 08:12

В России студент расстрелял однокурсников и застрелился сам
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Даниил Засорин расстрелял одноклассников, а затем забаррикадировался в аудитории и покончил с собой
Фото: "Поъем"
Даниил Засорин расстрелял одноклассников, а затем забаррикадировался в аудитории и покончил с собой
Жертва стрелка - студент Алексей Голубничий. В ближайшее время планировал жениться
В России студент расстрелял однокурсников и покончил с собой
В России студент расстрелял однокурсников и покончил с собой

В российском Благовещенске студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В результате погиб один из учеников, еще 5 получили серьезные ранения. Сам стрелок покончил с собой в одной из аудиторий, успев ранить перед этим одного из полицейских, передает Telegram канал "112".

Кровавую стрельбу устроил студент 4 курса 19-летний Даниил Засорин. Перед этим его выгнали из аудитории за опоздание. Через некоторое время он вернулся с пятизарядным ружьем и начал стрелять. В туалете оперативники нашли рюкзак Засорина с коробкой патронов, а рядом с колледжем его машину. Она была заведена.

Ученики рассказали, что все спрятались под парты, когда увидели Засорина с ружьем. Стоять остался только один из них.

"Ты что, бессмертный? Давай проверим", - обратился к нему Засорин и застрелил однокурсника. По предварительным данным, в стрельбе погиб Алексей Голубничий. В ближайшее время он планировал жениться.

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Затем стрелок начал целиться в спины товарищей. В результате, трое пострадавших госпитализированы. 17-летнего Егора Стасюка стрелок ранил в бедро, другой студент Касьян Каманец получил пулю в шею, Владислав Рожков ранен в ягодицу. Всех оперируют, сообщают в Telegram-канале LIFE SHOT.

По версии правоохранителей, парень устроил разборки из-за конфликта со сверстниками.

Студенты говорят, что Засорин был тихим и спокойным парнем. Он сидел на первой парте и никогда "не высовывался". Также знакомые называли Даниила "спокойным наркоманом". Стрелял в студентов - из своего ружья Иж-81 12-го калибра. Приобрел он его в августе, а за несколько месяцев до того получил разрешение на ношение оружия. Родным Засорин сказал, что увлекся охотой, однако ни разу не выезжал на нее.

17 октября 2018 студент 4 курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, более 50 получили травмы. Нападавший тоже себя застрелил. Возбудили уголовное дело по статье "теракт". Впрочем, позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

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