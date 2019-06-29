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суббота, 29 июня 2019 19:26

В России сильный паводок повлек прорыв дамбы, есть жертвы
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В Иркутской области произошел паводок. Фото: AspiNews
В Иркутской области произошел паводок. Фото: AspiNews
В Иркутской области произошел паводок. Фото: AspiNews
В Иркутской области произошел паводок. Фото: AspiNews
В Иркутской области произошел паводок. Фото: AspiNews

В российском городе Тулун Иркутской области сильный паводок повлек прорыв дамбы, в результате чего погибли два человека и пропали без вести 8-летний ребенок и 86-летний мужчина.

Спасатели с помощью вертолета эвакуировали с крыш затопленных домов восемь человек, среди них были и те, кто отказался ранее покинуть свое жилье. Как отмечается, накануне иркутские спасатели эвакуировали более 800 человек из зоны паводка, который начался из-за сильных и продолжительных дождей. Об этом сообщают российские СМИ.

Паводок задел 20 населенных пунктов. Из-за непогоды пострадало 13 автомобильных мостов, среди которых два моста на федеральной трассе. Также были подтоплены 16 участков дорог местного значения.

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По состоянию на утро 29 июня в городе подтоплено 887 жилых домов, в которых проживает 1771 человек, из них 251 ребенок. За сутки эвакуированы более 500 жителей Тулуна, их разместили в помещениях двух местных школ.

Новомосковск Днепропетровской накрыла непогода. Ливень превратил улицы в реки. Сточные коллекторы не могли справиться с таким количеством осадков. Ураган валил рекламные щиты и деревья. Некоторые из них падали прямо на здания и магазины.

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Дата
29
июня

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