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среда, 09 марта 2022 21:36

Спецтема: Война России против Украины

В России с должностей сняли восемь генералов – Данилов

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В России с должностей сняли восемь генералов – Данилов
Российская армия будет менять свою тактику. Фото: t.me/rf200_now

В России уволили с должностей около восьми генералов.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе телемарафона.

"Мы сейчас имеем четкое понимание, какие планы сейчас есть у врага. Они немного изменились с начала войны, которую они хотели сделать за два-три дня и пройти маршем по Крещатику. Этого нет и никогда не будет. Более того, они сейчас перешли к другой тактике. У них сменилось руководство. У них было снято около восьми генералов со своих должностей, потому что они не выполнили задание. Сейчас назначены новые. Мы четко понимаем, что происходит в Российской Федерации. Более того, я могу сказать, что они в отчаянии", - сказал Данилов.

Даже российские пропагандисты уже сменили риторику по отношению к Украине.

"Уже даже такие, как Соловьев и многие другие мерзавцы дают заднюю, начинают размышлять, а что не так, а мы не думали, что это нация, что они так сплотились и так далее", - сказал секретарь СНБО.

Во вторник Конгресс США заслушал разведывательные подразделения по ситуации в Украине. Они прогнозируют, что победа будет за Украиной.

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"Будет ли это сложно? Да, это будет сложно, не надо недооценивать врага. Мы его лупим по всем направлениям, но оно, как саранча, ползет и ползет. Я точно знаю, что мы выстоим", - заверил Данилов.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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