В России рвануло на металлургическом заводе. Под завалами ищут людей

Фото: Telegram-канал «Sнот»

На Новолипецком металлургическом комбинате в российском Липецке прогремел взрыв 14 ноября. Обрушилась крыша на площади около 2 тыс. кв. м и начался пожар на конвейере.

Обгорела 55-летняя работница. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото и видео события опубликовал Telegram-канал Snot.

Взорвалась пылевоздушная смесь в цехе хранения угля, по предварительным данным.

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Огонь быстро потушили, инцидент не повлиял на производственный процесс, сообщает местное издание "Вести Липецк".

В то же время предполагают, что под завалами кровли могут находиться люди. Спасатели производят поисково-спасательные работы.

В ликвидации последствий инцидента участвуют 30 человек и девять единиц техники.

На пороховом заводе под Рязанью в России произошел взрыв. Погибли 16 человек. Среди основных версий – нарушение технологических процессов.