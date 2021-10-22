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пятница, 22 октября 2021 11:46

В России рвануло на пороховом заводе: 16 погибших

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На пороховом заводе под Рязанью в России произошел взрыв.

Погибли 16 человек. Никому из пропавших без вести, по предварительным данным, спастись не удалось, сообщает российский "Интерфакс".

Автор: TASS
  В РФ произошел взрыв на пороховом заводе. Погибли 16 работников
В РФ произошел взрыв на пороховом заводе. Погибли 16 работников

"Взрыв на пороховом заводе в Рязанской области произошел на площадях частной компании, которая располагается на территории ФГУП завод синтетических волокон" Эластик", - сообщает издание со ссылкой на источники.

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Среди основных версий - нарушение технологических процессов. Пожар на заводе локализован.

Автор: TASS
  Среди основных версий - нарушение технологических процессов
Среди основных версий - нарушение технологических процессов

Ранее сообщалось о 7 жертвах и 10 пострадавших, еще 9 человек пропали без вести. Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них госпитализирован.

В местном МЧС утверждают, что "угрозы населению нет".

На пороховом заводе в Перми, Россия, прогремел мощный взрыв и начался пожар. В соцсетях жители Перми писали, что сначала услышали взрыв, потом увидели в небе "яркий огненный гриб" и кучу пыли.

Пожар пытались потушить десятки человек, 3 пострадали. По словам оперативников, взрыв произошел в группе цехов с балиститом. Технологические отходы воспламеняются после осуществления на них внешнего воздействия.

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октября

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