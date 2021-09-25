В России протестуют против фальсификаций на выборах в Госдуму

В России люди вышли на протесты против фальсификаций на выборах в Госдуму, которые состоялись 17-19 сентября.
На митинг собрались около тысячи человек. Об этом сообщает Медуза.
"На Пушкинской площади в центре Москвы прошла акция под лозунгом "За честные выборы", которую устроила партия КПРФ. В этот же день такую акцию провели и в других городах России", - говорится в сообщении.
В Екатеринбурге митинг собрал около 200 человек. В Улан-Удэ на акцию вышли 30-40 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Полиция через громкоговорители призвала россиян соблюдать социальную дистанцию и утверждала, что акция незаконна.
В городе Уфа полицейские задержали одного протестующего с плакатом "Они украли у нас выборы".
"Выборы" в Госдуму РФ состоялись 17-19 сентября.
К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыму и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта.
Комментарии