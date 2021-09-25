В России протестуют против фальсификаций на выборах в Госдуму

Люди протестуют против фальсификации выборов. Фото: slovoidilo

В России люди вышли на протесты против фальсификаций на выборах в Госдуму, которые состоялись 17-19 сентября.

На митинг собрались около тысячи человек. Об этом сообщает Медуза.

"На Пушкинской площади в центре Москвы прошла акция под лозунгом "За честные выборы", которую устроила партия КПРФ. В этот же день такую ​​акцию провели и в других городах России", - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге митинг собрал около 200 человек. В Улан-Удэ на акцию вышли 30-40 человек.

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Полиция через громкоговорители призвала россиян соблюдать социальную дистанцию и утверждала, что акция незаконна.

В городе Уфа полицейские задержали одного протестующего с плакатом "Они украли у нас выборы".

"Выборы" в Госдуму РФ состоялись 17-19 сентября. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыму и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта.