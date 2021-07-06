В России пропал без вести пассажирский самолет

Вероятно Ан-26 упал в море. Фото: regnum

В России на Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26. На его борту находились 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа.

Об этом сообщило издание "Интерфакс" со ссылкой на управление МЧС.

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Самолет перестал выходить на связь. Вероятно, он упал в море вблизи угольного разреза у поселка Палана.

Ан-26 выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. Сейчас район маршрута воздушного судна прочесывают два вертолета и спецсамолёт.

В готовность привели военный Ил-38. В вероятные районы падения вышли группы спасателей.

Шесть человек погибли в результате катастрофы частного самолета к югу от столицы Гаити Порт-о-Пренс.