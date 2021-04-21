В России продолжаются акции за Навального: сотни задержанных

Акция в поддержку Навального в Москве. Фото: t.me/AteoGo

В Москве и других городах России проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики задержали уже более 413 протестующих. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

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В Москве в начале Тверской улицы собрались 3-4 тысяч человек. Они стоят в ожидании других участников шествия. Также протестующие ходят центральными переулками.

Колонна протестующих подошла к перекрытой Манежной площади. Другая группа из 500 человек собралась у гостиницы Националь.

Российского оппозиционера Алексея Навального, который объявил голодовку из-за отказа в оказании медицинской помощи, поддержали 65 человек и также отказались от пищи. В Facebook создали группу под названием "Голодание солидарности с Алексеем Навальным".