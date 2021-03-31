В России потратили 2,6 млрд руб на обсервацию людей, встречались с Путиным

Управление делами президента РФ Владимира Путина потратило 2,6 млрд руб на санатории и пансионаты, в которых находились на обсервации люди, которые должны были встретиться с главой России.
Об этом сообщила русская служба BBC.
Услуги обсервации заказывали в 12 гостиницах Москвы, Подмосковья, Сочи и аннексированной Ялты.
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Наибольшую сумму финансирования получили оздоровительные комплексы в Москве "Ватутинки" и "Десна" - около 2 млрд руб. С марта 2020 года номера там заказать невозможно.
Обсервацию проходили водители, медики и просто люди, которые должны были встретиться с Путиным. В том числе 80 ветеранов, которые присутствовали рядом с президентом РФ на параде в честь 75-летия победы.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил ситуацию на Донбассе с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона. Обсуждение велось без участия президента Украины Владимира Зеленского.
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