В России посадили владельца украинских ресторанов

Юрий Белойван уклонялся от налогов. Фото: "Инфорос"

В России владельца сети украинских ресторанов приговорили к 2-м годам колонии.

Басманный суд Москвы признал владельца сети ресторанов "Тарас Бульба" Юрия Белойвана виновным в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 650 млн рублей, сообщает Следственный комитет РФ.

В течение 2011-2014-х в ресторанах не пробивали кассовые чеки, отказывались принимать к оплате банковские карты. Удаляли из памяти системы R-Keeper дорогие заказы, фиксируя при этом заниженные суммы дневной выручки.

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Белойван вину полностью признал. Заявил о готовности компенсировать нанесенный ущерб.

В Литве осудили 2-х военных за шпионаж в пользу России. Военнослужащие в течение 5 лет передавали иностранной разведке информацию, касающуюся литовской военной авиабазы. Оба признали вину и получили по 4 года и 9 месяцев тюрьмы.