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четверг, 23 июля 2020 02:14

В России посадили на 3,5 года историка, который писал о сталинских репрессиях

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В России посадили на 3,5 года историка, который писал о сталинских репрессиях
Историка Дмитриева посадили на 3,5 года. Фото: Медуза

Осудили голову карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии.

"Указанным приговором Дмитриев Ю.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 ч. 4 п." Б "Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением ему наказания по этой статье с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", говорится в решении Петрозаводского городского суда.

Дмитриева обвиняли в сексуальных действиях насильственного характера в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. 64-летнего историка судили в закрытом режиме. Его коллеги и многочисленные правозащитники настаивают, что это преследование политическое и связывают его с профессиональной деятельностью Дмитриева: он занимался исследованием массовых репрессий времен Советского союза.

Обвинение просило назначить ему наказание в виде 15 лет заключения, уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года.

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Дмитриев исследовал сталинский Большой террор и открыл миру страшную тайну Сандармоха. Урочища, в котором по приказу Сталина в течение всего одной недели осенью 1937 года были уничтожены тысячи политзаключенных. Среди них были сотни украинцев. Там скосили Украинский Расстрелянное возрождения: Валерьяна Пидмогильного, Николая Кулиша, Леся Курбаса, Антина, Николая Зерова, Валерьяна Полищука, Мирослава Ирчана, Григория Эпика и других.

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