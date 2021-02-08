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понедельник, 08 февраля 2021 21:20

В России перед выборами людям будут раздавать деньги - СМИ

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В России перед выборами людям будут раздавать деньги - СМИ
Путин должен анонсировать новые социальные выплаты. Фото: Reuters

В России могут ввести новые социальные выплаты на сумму более $6 млрд перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года.

Деньги будут раздавать населению для преодоления недовольство падением уровня жизни, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Социальные выплаты должен вскоре анонсировать президент РФ Владимир Путин. Недовольство растет, потому что протестные акции ударили по курсу рубля.

В Кремле отрицают, что таким образом власти пытаются тушить эффект от протестов.

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Один из источников заявил, что речь идет о помощи общим размером около 500 млрд рублей. Другой собеседник сказал, что ее объем составит 0,5% от прогнозируемого ВВП России на 2021 год. Это 580 млрд рублей.

Расследование российского оппозиционера Алексея Навального "Дворец для Путина. История крупнейшей взятки" посмотрело около 26% населения России. Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра". 10% граждан РФ не видели фильм, но знакомы с содержанием, 32% слышали о расследовании без подробностей. Около 31% опрошенных ничего не знали о фильме.

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