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среда, 27 октября 2021 12:45

В России от коронавируса умерло рекордное количество людей

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В России от коронавируса умерло рекордное количество людей
Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали более 8 млн Covid-случаев. Фото: pixabay.com

В России за последние сутки умерло рекордное количество человек - 1123.

26 октября в РФ зафиксировали более 36,5 тыс. Covid-случаев, сообщает российский Интерфакс.

"Больше всего умерших обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

Больше всего новых больных обнаружили в Москве - 5789, в Санкт-Петербурге - 2913 и в Московской области - 2670.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали более 8 млн случаев коронавирусной инфекции.

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Рост числа новых больных усилил давление на систему здравоохранения страны, поскольку больницы переполнены. Российское правительство говорит, что низкий уровень вакцинации стал причиной начавшегося в прошлом месяце резкого роста новых случаев болезни и смертей.

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Дата
27
октября

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