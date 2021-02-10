В России от коронавируса умерли до полумиллиона человек

Прячут больных коронавирус в России / "Коммерсантъ"

Российский "Росстат" опубликовал данные о смертности в 2020 году. В стране с апреля по январь 2021-го избыточная смертность составила 358 тыс. человек. Это означает, что цифры о смертности от коронавируса в стране занижены примерно в 6 раз, - говорят эксперты. От Covid-19 в прошлом году в РФ официально погибли более 57 тыс. человек. Реально - около 480 тыс. Естественная убыль населения в 2020-м стал в стране самой высокой с 2005 года.

Российские власти в более, чем в 6 раз преуменьшала смертность от коронавируса

Ранее российская вице-премьер Татьяна Голикова признала, что избыточная смертность в 2020-м на 81% связана с коронавирусом. По данным департамента здравоохранения Москвы, с вирусом связанные 98-100% избыточных смертей. Если считать, что в действительности почти вся избыточная смертность вызвана эпидемией, то можно предположить, что смертей от коронавируса в России в 2020-м было в 6,3 раза больше, чем официальные данные.

Это означает, что Россия в 2020-м заняла второе после США по количеству жертв коронавируса и вошла в пятерку наиболее пострадавших в расчете на душу населения. А в начале февраля, пожалуй, Россия вышла на первое место в мире по количеству смертей от болезни на 100 тыс. населения.

Самыми сложными месяцами в 2020 году были ноябрь, когда избыточная смертность составила более 80,4 тыс. погибших и декабрь - более 96 тыс.

"Росстат" еще в начале эпидемии перестал публиковать статистику по причинам смерти.

По количеству смертей на 100 тыс. - Россия среди наиболее пострадавших

Россия на втором месте по абсолютному количеству смертей из причин эпидемии. Это подсчитал исследователь из немецкого Университета Тюбингена Дмитрий Кобак. Больше умерли только в США, где население более чем два раза больше - 144 млн в России против 328 млн в Америке.

Как пишет Кобак для британского Royal Statistical Society, в новостях мы видели, что Россия в менее тяжком положении по смертности от Covid-19, чем ее европейские соседи и развитые страны. До 1 января 2021-го там зарегистрировали 57,6 тыс. смертей, что равно 0,04% населения. Значительно меньше, чем в сильно пострадавших странах, как Перу - 0, 12%, Испании - 0,11%, Великобритании - 0,11%, в США - 0,11%. Но внешность обманчива. Потому что фактическое количество смертей от Covid-19 там в разы выше. Правда вылезает, когда посмотрим на рост избыточной смертности, который составил невероятные 0,18% от численности населения. Это в сумме реальная цифра неучтенных погибших от пандемии.

Это означает, что в России с начала эпидемии умерло более 480 тыс. человек, посчитал Кобак. Если эти грубые подсчеты верны, то РФ вышла на первое место по количеству умерших на 100 тыс. населения и приблизилась к США по абсолютному количеству смертей.

Карантин сняли ради экономики и путинской конституции

К такой смертности привело, в частности, голосование по изменениям в Конституцию 1 июля 2020-го. С ежемесячных данных "Росстата" понятно, во время первой волны эпидемии весной, вирус активно распространялся в Москве и других крупных городах, а также на Кавказе. Правительство, обеспокоенное состоянием экономики и голосованием за поправки к конституции, и поспешило отменить почти все ограничения. Тогда эпидемия вспыхнула снова.

В сентябре, когда открыли школы и университеты, а взрослые вернулись с дач, распространение вируса резко ускорилось. К ноябрю эпидемия охватила всю страну. Власть, однако, не вводила жестких ограничений вроде весенних. Отдельных мер оказалось недостаточно, чтобы снова остановить распространение вируса.

В результате, спад в экономике России действительно оказался меньше, чем в странах Европы или в США. Однако, во-первых, власть, в отличие от стран, не компенсировала потери населения от карантина, что привело к резкому падению доходов. Во-вторых, выход из кризиса, скорее всего, в России будет гораздо тяжелее, чем в развитых и большинства развивающихся стран.

В ЕС и США - вакцинируют от вируса, в России - болеют и умирают

Как пишет российское издание Meduza, с помощью данных о чрезмерной смертности, и зная летальность вируса, можно вычислить примерное количество тех, кто уже переболел. Если ориентироваться на распространенную оценку летальности вируса в 0,66%, доля переболевших на начало января достигла 45-47% населения. В январе-феврале преодолела отметку в 50%. Вероятно, этого примерно достаточно для порога коллективного иммунитета, за которым эпидемия должна пойти на спад.

В странах Европы и США коллективный иммунитет, пожалуй, получат за счет массовой вакцинации населения. До ее завершения там оставлять много ограничений на контакты между людьми.

Однако порог коллективного иммунитета весной может подняться, если в Россию попадут более заразные новые штаммы вируса. Например, британский или южноафриканский. Это может привести к третьей волне эпидемии, новому кризису в системе здравоохранения и смертей еще более 100 тыс. человек.

"Скрыть шило в мешке невозможно", - русский обозреватель

Как пишет в комментарии немецкому изданию Deutsche Welle российская журналистка Татьяна Фенгельгауер, с начала пандемии статистика, которую официально публиковали, вызвала много вопросов. Это касалось данных относительно больных и смертей. В какой-то момент цифры разошлись так сильно, что вице-премьеру Голиковой пришлось объяснять, что все официальные данные - правдивые, просто методы подсчета разные. Заявления чиновников звучали ложного на фоне постоянных новостей из регионов - где-то не делают тестов, чтобы манипулировать статистикой, а где-то меняют данные о причинах смерти, чтобы схитрить в отчетах о причинах смерти.

Желание делать хорошую мину при плохой игре, наконец, сыграло трагический шутку. Дело не только в пропаганде, которой дали команду рассказывать о полном контроле над ситуацией и победу над вирусом. В разгар пандемии Путин счел главное провести голосование по "обнуления" своих сроков на посту президента.

Мы так ни разу не увидели Путина в медицинской маске на публике. Это в комплексе привело к тому, что огромное количество россиян крайне неохотно придерживались ограничений передвижения или ношение масок.

Максимального антипиара благодаря власти получила неплохая российская вакцина "Спутник V". О триумфальном ее создания объявили рано. Первые результаты медицинских исследований были скомпрометированы в глазах многих именно политизацией, которая сопровождала начальные стадии исследований. Как результат, многие россияне и маски не носят, и прививок не делают. А пандемия никуда не делась. Люди продолжают болеть и умирать.

Скрыть очевидные вещи хочется, но не получится. Власти рано или поздно придется признать, что громкими заявлениями на федеральных каналах нельзя воскресить умерших, или на вечно засекретить данные о смертности и посадить всех журналистов и блогеров за распространение информации о коронавирус.

Нежелание Путина признавать ошибки и неумение его подчиненных исправлять их привело на этот раз не к политическим последствиям, а к смерти россиян. Нежелание говорить о реальном размахе пандемии привело к масштабным человеческим потерям. И утаить шило в мешке не удастся.