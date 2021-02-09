В России нет места для прав человека и политических свобод - Боррель

Жозеп Боррель отчитался о визите в Москву. Фото: Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник, 9 февраля, отчитывался о своем визите в Москву перед депутатами Европарламента.

Он предложил ЕС новые санкции против России за нарушения прав человека, сообщило издание "Европейская правда".

По мнению Борреля, Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС и не поддерживает права человека.

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"Во время моего общения с главой МИД РФ Лавровым стало четко понятно: с российской стороны нет намерения вести конструктивные дискуссии, когда они касаются прав человека и политических свобод, которых нет в РФ", - прокомментировал Боррель.

По его словам, ЕС "находится на перекрестке отношений с России".

Боррель заметил, что нужно предпринять решительные действия против кибератак, дезинформации и распространения гибридных вызовов.

"Россия остается нашим самым большим соседом. Мы должны найти способ избегать постоянных конфронтаций", - подчеркнул он.

Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля хотят отправить в отставку после его визита в Москву.