В России начали отключать Instagram

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В регионах РФ на Дальнем Востоке прекратила работать сеть Instagram.

Об этом сообщила "Meduza".

Соцсеть перестала работать в полночь.

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"Только часы пробили двенадцать, местные пользователи потеряли "инсту". Все, как обещал Роскомнадзор: лента не обновляется, истории не грузятся, лайки не ставятся", - сообщают.

Роскомнадзор решил заблокировать Instagram с 14 марта по всей территории РФ.