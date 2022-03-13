В России начали отключать Instagram

В регионах РФ на Дальнем Востоке прекратила работать сеть Instagram.
Об этом сообщила "Meduza".
Соцсеть перестала работать в полночь.
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"Только часы пробили двенадцать, местные пользователи потеряли "инсту". Все, как обещал Роскомнадзор: лента не обновляется, истории не грузятся, лайки не ставятся", - сообщают.
Роскомнадзор решил заблокировать Instagram с 14 марта по всей территории РФ.
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