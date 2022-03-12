"Будут отрезаны от мира". Когда в России заблокируют Instagram

Компанию Meta в РФ могут признать экстремистской. Фото: pixabay.com

Социальную сеть Instagram заблокируют 14 марта по всей территории России. Решение об ограничении доступа принял Роскомнадзор.

80 млн человек будут отрезаны от мира, заявил руководитель Instagram Адам Моссери в Twitter.

"В понедельник в России заблокируют Instagram. Это решение отрежет 80 миллионов россиян друг от друга и остального мира, поскольку около 80% людей в России подписались на учетные записи Instagram за пределами своей страны. Это неправильно", - говорится в сообщении.

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Роскомнадзор заблокировал Instagram из-за "призывов к насилию против россиян".

"В соцсети распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в частности, военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.

Блокировку соцсети позволили отсрочить на 48 часов, чтобы пользователи смогли сохранить необходимые данные из своих аккаунтов.

Компанию Meta, владеющую Facebook, Instagram и Whatsapp, могут признать экстремистской в ​​России. Соответствующее заявление Генпрокуратура РФ направила в суд. Это произошло после заявления Meta о том, что в некоторых странах разрешат призывы к насилию против россиян и их военных, если речь идет о вторжении в Украину.